Aumenta venta de piñatas

Matehuala.- Cómo cada año personas que se dedican a la fabricación y venta de piñatas elaboran estos artículos típicos para la temporada, entre las figuras que destacan son las tradicionales estrellas de 7 picos, Santa Claus, renos y monos de nieve.

Karina Tovar quien es artesana y creadora de piñatas, comentó que durante el año esta es la fecha en la que más se venden piñatas, por lo que está lista igual que compañeros para la venta, pues las piden en las escuelas para las posadas, en empresas y colonias, inclusive muchas familias rompen piñatas en las fiestas que realizan en sus casas.

Las piñatas son una tradición en las posadas, sus orígenes se remontan al año 1586 ya que los frailes las usaban como medio de evangelización, ya que la piñata tenía que tener 7 picos y cada pico simboliza un pecado capital, los dulces o frutas, que de ella salen al romperla, simbolizan las bendiciones que reciben todos aquellos que participan.

La piñata es un símbolo de la cultura mexicana y sin duda alguna la tradición de romperlas en las posadas es algo único, es importante seguir fomentando estás tradiciones tan bellas ya que cada año se está perdiendo, pues es lamentable que las nuevas generaciones no vean nuestras tradiciones, en vez de hacer una posada tradicional solo hagan una borrachera.

