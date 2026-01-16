Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles
El clima variable del invierno ha elevado las consultas y hospitalizaciones por males respiratorios.
Hasta tres personas son internadas diariamente en el Hospital General de Valles a causa de enfermedades respiratorias, informó personal del nosocomio.
Las autoridades médicas atribuyen el incremento al clima inestable del invierno, con mañanas y noches frías y tardes calurosas, lo que ha provocado un aumento tanto en infecciones respiratorias altas, consideradas leves, como en afecciones de vías bajas, como bronquitis o neumonía.
De acuerdo con el reporte, al menos seis personas acuden diariamente a consulta por este tipo de padecimientos, y la mitad requiere hospitalización debido a complicaciones.
El hospital descartó la presencia de casos de Covid-19 o influenza H3N2 entre los pacientes internados, al precisar que los cuadros corresponden a influenza estacional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles
Huasteca Hoy
El clima variable del invierno ha elevado las consultas y hospitalizaciones por males respiratorios.
Aumenta un peso la tarifa del camión urbano
Redacción
Cuota entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero