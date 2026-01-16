Aumentan internamientos por males respiratorios en Valles

Hasta tres personas son internadas diariamente en el Hospital General de Valles a causa de enfermedades respiratorias, informó personal del nosocomio.

Las autoridades médicas atribuyen el incremento al clima inestable del invierno, con mañanas y noches frías y tardes calurosas, lo que ha provocado un aumento tanto en infecciones respiratorias altas, consideradas leves, como en afecciones de vías bajas, como bronquitis o neumonía.

De acuerdo con el reporte, al menos seis personas acuden diariamente a consulta por este tipo de padecimientos, y la mitad requiere hospitalización debido a complicaciones.

El hospital descartó la presencia de casos de Covid-19 o influenza H3N2 entre los pacientes internados, al precisar que los cuadros corresponden a influenza estacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí