Donan tinacos para las familias vulnerables

Matehuala.- La asociación civil por el Rescate de Matehuala AC. gestionó 28 tinacos a bajo costo que fueron entregados a personas de la comunidad de San José del Plan, y de esta manera puedan recaudar agua en estos contenedores.

La comunidad de San José del Plan tiene mucho tiempo con el problema de la falta de agua, donde no tiene en que recaudar el vital líquido que es necesario para muchas actividades en el hogar, como bañarse, limpiar la casa, lavar trastes entre otras cosas, por lo que la asociación gestionó los 28 tinacos a bajo costo.

Los tinacos fueron llevados hasta la comunidad y entregados a las familias que los necesitaban, quienes agradecieron el apoyo, de esta manera podrán recaudar agua cuando llueva, o cuando vaya una pipa que les lene los tinacos y ya no tener problemas por la falta del vital líquido.

La Asociación Civil por el Rescate de Matehuala es encabezada por José Trinidad Silva, su objetivo es apoyar a la gente de Matehuala y sus comunidades que más lo necesiten, por lo que llevaron la gestión de los tinacos a bajo costo y así planea llevar más proyectos en beneficio de la población, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas, como en este caso con la gente de San José del Plan.

