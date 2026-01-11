logo pulso
Aumentó trabajo para bomberos durante el 2025

Se atendieron desde incendios, fugas de gas, rescate de personas

Por Jesús Vázquez

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentó trabajo para bomberos durante el 2025

Matehuala.- Comandante del Cuerpo de Bomberos de Matehuala informó que en el año 2025 se atendieron un total de 1,469 emergencias, donde reconoce hubo un aumento importante de emergencias a comparación del 2024.

Manuel Mauricio Flores Morales manifestó que en el 2024 atendieron un total de 1,115 servicios y se vio un aumento de llamar la atención en el 2025, donde fueron más llamados de auxilio.

Refiere que esperan que este año se logre disminuir el número de llamados de auxilio, en las emergencias del 2025 apoyaron a un aproximado de ocho mil personas en los distintos servicios a los que se brindó apoyo.

Los tragahumo atendieron llamados de incendios en predios, casas, así como diferentes situaciones de accidentes automovilísticos, rescates de personas, rescates de cuerpos, también acudieron a fugas de gas, rescates de animales y atendieron apersonas que pedían apoyo en la corporación de auxilio, por alguna lesión.

En lo que va del mes de enero los Bomberos ya ha atendido un total de 44 emergencias en tan solo 10 días, donde la mayoría han sido incendios provocados por la pirotecnia y quema de basura que se sale de control, están atendiendo de 4 a 5 llamados de auxilio al día, ante esta situación piden a la población no hacer quema de basura en área donde haya mucha maleza, ya que se sale de control y esperan que este año se logren disminuir los servicios de emergencia. 

