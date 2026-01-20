Bajan imagen de Virgen de La Paz

Villa de la Paz.- Se llevó a cabo la bajada de la imagen de la Virgen de la Paz, acudiendo cientos de feligreses a este solemne acto religioso, pues muchas personas son muy devotas de esta virgen.

Se vivió uno de los momentos más significativos de las fiestas patronales del pueblo paceño con la bajada de la imagen de la Virgen.

Con respeto, silencio y oración, la población estuvo en este evento que marca el inicio de días de fe, encuentro y tradición, pues ante su imagen, muchos encomiendan a sus familias, trabajo, salud, preocupaciones y esperanzas.

La imagen fue bajada del altar mayor y colocada más cerca de los feligreses, se espera la llegada de cientos de peregrinos durante estos días que se está llevando a cabo la fiesta patronal de Villa de la Paz, donde llegan muchos visitantes de otros estados de la república, así como paisanos que llegan a venerar a su santa patrona.

Uno de los eventos que más destaca en estas fiestas patronales es la llegada de la rosa de oro, que será la tarde del 23 de enero, y la rosa de plata, que es llevada el 24 de enero por la mañana, estas actividades son hechas por peregrinos que viajan desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León y cada año acuden a esta magna celebración para pedirle a la Virgen de la Paz que los llene de bendiciones.

Así mismo el 24 de enero que es el día de la fiesta patronal, se llevará a cabo una misa al mediodía que oficiará el obispo Margarito Salazar Cárdenas.