Bomberos retiran un enjambre de abejas

Por Jesús Vázquez

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A

Matehuala.- Bomberos de Matehuala atendieron dos reportes en diferentes puntos de la ciudad, en uno de estos les informaban que había una serpiente adentro de un domicilio particular, y minutos después acudieron a un control de enjambres de abejas.

 De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa del Heroico cuerpo de Bomberos de Matehuala recibieron el reporte de una víbora adentro de un domicilio particular en la calle de Ignacio Montes de Oca de la colonia Providencia, por lo que elementos de esta corporación de auxilio inmediatamente acudieron al lugar para verificar la veracidad de la información.

 Al llegar el heroico cuerpo de Bomberos de Matehuala inmediatamente fueron atendidos por los propietarios de la casa y empezaron a buscar a la víbora, después de varios minutos de búsqueda, fue localizada y se trataba de una serpiente tipo Chirrionera, la cual fue capturada y después fue llevada a su hábitat natural donde fue liberada.

Minutos después retirron un enjambre de abejas en la calle  Coahuila de la colonia República, los elementos llegaron al lugar  y con apoyo de un apicultor, rescataron las abejas.

