Estado

Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének

CIUDAD VALLES.- La consejera del Sector 21, que es la zona tének, Beatriz Hernández Hernández dijo que el director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera no les contesta las llamadas cuando se quedan sin servicio de agua.

"Si a mí, a veces no me responde", explicó la consejera de Desarrollo Social sobre la falta de accesibilidad al funcionario cuando quieren preguntarle sobre las fallas del servicio de agua entubada en algunas partes de la zona tének.

Comentó que ella proporcionó el número telefónico de Cázares Olvera y no contesta las llamadas. Refirió que no en todos los problemas se sufre por falta de agua cuando se quedan sin servicio, porque las comunidades pequeñas gastan menos recurso y por ende les dura más.

 lo que hay en los contenedores, pero donde hay más población, hay desabasto y en muchas ocasiones hay que ir por el agua, lejos de los domicilios de muchos afectados.

