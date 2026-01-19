Pronostican inicio de semana gélido
Temperatura estará a 8 o 7 grados centígrados en Valles
CIUDAD VALLES.- Viene más frío: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la mañana de este lunes 19 de enero el termómetro podría bajar a los 8 grados, por lo que exhortan a la población a abrigarse.
En lo que va del Invierno, que recién cumplirá un mes el próximo miércoles 21 de enero, no ha habido temperaturas de 8 o 7 grados, como lo que se pronostica para el inicio de la semana y que correspondería al frente frío 29, que por el momento sería más intenso, según los pronósticos del SMN.
La dirección de Protección Civil, a través de Miguel Ángel Sánchez Hernández, su titular, tendrán listo el refugio para personas de paso o en situación de calle, en la colonia Lomas Poniente y seguirán los recorridos, ante las bajas temperaturas que se esperan durante la mañana de este lunes.
