logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Pronostican inicio de semana gélido

Temperatura estará a 8 o 7 grados centígrados en Valles

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Pronostican inicio de semana gélido

CIUDAD VALLES.- Viene más frío: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la mañana de este lunes 19 de enero el termómetro podría bajar a los 8 grados, por lo que exhortan a la población a abrigarse.

En lo que va del Invierno, que recién cumplirá un mes el próximo miércoles 21 de enero, no ha habido temperaturas de 8 o 7 grados, como lo que se pronostica para el inicio de la semana y que correspondería al frente frío 29, que por el momento sería más intenso, según los pronósticos del SMN.

La dirección de Protección Civil, a través de Miguel Ángel Sánchez Hernández, su titular, tendrán listo el refugio para personas de paso o en situación de calle, en la colonia Lomas Poniente y seguirán los recorridos, ante las bajas temperaturas que se esperan durante la mañana de este lunes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal
Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal

Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal

SLP

Redacción

Dicen autoridades que hay actores que buscan desinformar y desestabilizar entorno de paz

Vigilará la SCT choferes regresen cambio a usuarios
Vigilará la SCT choferes regresen cambio a usuarios

Vigilará la SCT choferes regresen cambio a usuarios

SLP

Redacción

Multarán a los vehículos estacionados en banqueta
Multarán a los vehículos estacionados en banqueta

Multarán a los vehículos estacionados en banqueta

SLP

Carmen Hernández

Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia
Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia

Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia

SLP

Carmen Hernández