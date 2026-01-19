logo pulso
Estado

Realizan podas en zona serrana

Personal de Red Fox aplica estas medidas preventivas

Por Carmen Hernández

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan podas en zona serrana

RIOVERDE.- Podas preventivas en las zonas catalogadas como focos rojos realiza la Red Fox en la sierra, para prevenir los incendios forestales.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, informó que la Red Fox cuenta con 10 elementos y están realizando podas preventivas, el objetivo es que se pueda contener los incendios que se llegaran a presentar en la parte alta de la sierra, por lo que es importante este tipo de trabajos, adelantándose a hechos que lamentar.

Falta realizar brechas cortafuegos, aunque dijo que el municipio tuvo afectaciones en áreas forestales a nivel estado, gracias a los trabajos previos realizados. 

Se está realizando un programa preventivo en las localidades del Resumidero, Cieneguilla, San Diego y El Nacimiento, que son las zonas donde son más comunes los incendios forestales. 

Se aplican estas acciones donde se tienen detectadas áreas como focos rojos por la acumulación de hojarasca.  

Reiteró que los trabajos que llevan a cabo consisten en podas preventivas, abrir las brechas cortafuegos para contener algunas situaciones.

