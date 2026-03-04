Bajo protesta trabajarán en Centro Infantil

CIUDAD VALLES.- Bajo protesta trabajarán en el Centro de Atención Infantil (CAI) puesto que fue reasignada una directiva en la institución que no aceptan.

Ayer por la mañana, los docentes, administrativos y personal de intendencia cerraron con candado la entrada a la estancia utilizada por cientos de paterfamilias para el cuidado de sus hijos por la reasignación de la directora María del Carmen Ahumada, quien, por situaciones jurídicas había sido removida de ese cargo hace algunos años.

José Isabel Gutiérrez Zúñiga, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte dijo que la situación ya fue notificada a Educación Básica de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y una comisión vendrá a dialogar con los protestantes que, dicho sea de paso, trabajarán bajo protesta.