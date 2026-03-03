Inauguran eventos de Semana de la Mujer

Matehuala.- Se llevó a cabo la inauguración de las actividades de la Semana de la Mujer en la cual se estarán llevando a cabo una serie de eventos como talleres, pláticas y conferencias dedicadas para las mujeres, estas actividades son organizadas por el Instituto de la Mujer.

El arranque se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad de Matehuala, se realizó la primera conferencia denominada "Los derechos de las mujeres", que fue impartida por María Fernanda Medellín Cazares, encargada de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, estuvo platicando con las asistentes sobre un poco de historia de los derechos de la mujer.

Además, se realizó la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres bajo el mensaje "Conoce tus derechos. Ejércelos. Defiéndelos", esta actividad fue coordinada a través de la Instancia Municipal de la Mujer, el objetivo es fomentar el respeto y la defensa de los derechos de todas las mujeres.

Este martes a las 10 de la mañana en el teatro Manuel José Othón llevarán a cabo la plática Mujer eres libre y un concurso de poesía, y a las cuatro de la tarde un taller de empoderamiento económico de elaboración de productos de limpieza.

