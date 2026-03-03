logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Envían taparroscas a la asociación Amanc

Por Carmen Hernández

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Envían taparroscas a la asociación Amanc

RIOVERDE.- Fueron recolectadas 2 toneladas de tapitas que serán destinados a la Asociación   Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc), para las terapias que requieren. 

Para esta campaña de recolección en diversos puntos estratégicos de la ciudad se tienen contenedores, para que la población lleve las taparroscas, que serán de gran utilidad a la Asociación Amanc. 

El alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, dieron el arranque de salida de los costales repletos de tapas que serán trasladados a la capital del estado. 

Finalmente hicieron un llamado a la población para que se una a esta loable labor y recolecte las tapas que son enviadas constantemente a la capital potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Verifican básculas del Plan de Ayala
Verifican básculas del Plan de Ayala

Verifican básculas del Plan de Ayala

SLP

Redacción

Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes
Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

SLP

Jesús Vázquez

Realizan visita a empresa para conocer procesos de producción

Policías siguen esperando su aumento salarial
Policías siguen esperando su aumento salarial

Policías siguen esperando su aumento salarial

SLP

Redacción

Una promesa que se hizo a inicio de año

Cambian a titular del Centro de Reinserción Social
Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

SLP

Carmen Hernández

La nueva funcionaria tuvo una reunión con el titular de Protección Civil