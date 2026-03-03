Envían taparroscas a la asociación Amanc

RIOVERDE.- Fueron recolectadas 2 toneladas de tapitas que serán destinados a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc), para las terapias que requieren.

Para esta campaña de recolección en diversos puntos estratégicos de la ciudad se tienen contenedores, para que la población lleve las taparroscas, que serán de gran utilidad a la Asociación Amanc.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, dieron el arranque de salida de los costales repletos de tapas que serán trasladados a la capital del estado.

Finalmente hicieron un llamado a la población para que se una a esta loable labor y recolecte las tapas que son enviadas constantemente a la capital potosina.

