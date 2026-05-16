Bikers realizarán Ruta del Peyote

Matehuala.- Llegan cientos de bikers a Matehuala para realizar la tradicional Ruta del Peyote, en la que cada año participan motociclistas de diferentes estados de la República y hasta del extranjero.

El jueves por la tarde empezaron a llegar cientos de motociclistas para iniciar este evento, quienes se reunieron afuera de la Catedral de Matehuala para llevar a cabo un recorrido en moto por las principales calles de la ciudad, muchas personas esperaban ver a los motociclistas en este tradicional evento, donde se observan motocicletas muy espectaculares.

La mañana del viernes los motociclistas llevaron a cabo la Ruta Mezcalera, salieron de Ferema y acudieron al municipio de Charcas para ver la elaboración del mezcal, una bebida tradicional del Altiplano potosino.

En este evento llegaron varios influencers conocidos como Lexi Beltrán, así como conductores de programas de motociclismo.

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Este sábado se llevará a cabo la tradicional Ruta del Peyote, un evento de motociclismo que se ha vuelto famoso a nivel internacional y se encuentra entre las diez mejores rutas de bikers en todo el país, donde recorren Matehuala, Cedral, Vanegas y Estación Catorce.

En este evento cuentan con apoyo de la Policía Municipal, así como corporaciones de auxilio para apoyar en caso de un accidente.