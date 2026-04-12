logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Fotogalería

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos atrapan una víbora en la Providencia

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos atrapan una víbora en la Providencia

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron un reporte de una víbora que estaba causando pánico entre familias en la colonia Providencia, por lo que se trasladaron al lugar, capturaron al ofidio para evitar que dañara a alguna persona, posteriormente la serpiente fue liberada en su hábitat natural.

De acuerdo con información proporcionada por la base operativa de Bomberos, se les solicitó el apoyo para el control de una víbora que fue vista en la calle Salesiano, en la colonia Providencia, por lo que de inmediato los tragahumo acudieron para verificar apoyar a las familias. 

Al llegar al lugar, estuvieron platicando con los vecinos del área, quienes les informaron que el reptil ya se les había escapado.

Los Bomberos comenzaron a realizar la búsqueda de la víbora por toda la zona. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, pidieron apoyo a los vecinos, que les avisaran rápidamente para evitar que dañara a alguna persona. 

También solicitaron que no mataran al reptil, pues su principal función en este tipo de casos es capturarlo de manera segura y liberarlo en su hábitat natural, ya que tienen el deber de cuidar la naturaleza.

Después de una búsqueda en distintos domicilios, la serpiente fue localizada en la calle, capturada y posteriormente liberada en el monte. 

Debido a las recientes lluvias, puede ser que aparezcan serpientes en domicilios, así como otros animales que buscan refugio.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Nombran administrador apostólico de la Diócesis
    Nombran administrador apostólico de la Diócesis

    Nombran administrador apostólico de la Diócesis

    SLP

    Jesús Vázquez

    Hasta que se designe un nuevo obispo

    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad
    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad

    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad

    SLP

    Redacción

    Está generando severos daños ambientales

    Preparan fiestas de San Isidro Labrador
    Preparan fiestas de San Isidro Labrador

    Preparan fiestas de San Isidro Labrador

    SLP

    Carmen Hernández

    Huestes de Medina se van en bola al Verde
    Huestes de Medina se van en bola al Verde

    Huestes de Medina se van en bola al Verde

    SLP

    Redacción