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Bomberos lanzan llamado de auxilio

Piden apoyo de la población para techar un espacio para resguardar las unidades

Por Carmen Hernández

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos lanzan llamado de auxilio

SAN CIRO DE ACOSTA.- El Cuerpo de Bomberos solicita apoyo para construir un techado para resguardar los vehículos de emergencia de la corporación de auxilio y así puedan estar protegidos y sufran menos daños a la intemperie.  

La institución tiene más de un año de su creación y varios ciudadanos han apoyado con diversos equipos para que puedan atender las llamadas de emergencia que hace la población en general.  

Ahora invitan a los comerciantes y ciudadanos y personas que puedan sumarse a esta noble causa, lo que se busca es construir un techado para resguardar las unidades y vehículos de emergencia. Por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para que los apoyen ya sea para material para que el sueño de tener un lugar seguro, para proteger el equipo sea una realidad.

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