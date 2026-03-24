Bomberos rescatan perro; cayó a un pozo

Matehuala.- Bomberos acudieron a la comunidad de Rancho Nuevo para rescatar a un perro que se había caído dentro de un pozo, al llegar al lugar los tragahumo lograron rescatar al perro para entregárselo a sus dueños.

De acuerdo a la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que les informaban que un perro se había caído dentro de un pozo y no podían sacarlo en la comunidad de Rancho Nuevo, por lo que inmediatamente acudieron para realizarlas labores de rescate.

Al llegar al lugar utilizaron una escalera de gran tamaño para meterse al pozo, ya estando adentro procedieron a agarrar al perro para sacarlo, al momento de salir del pozo fue entregado a su dueño, el animal se encontraba algo asustado y con lesiones menores, por lo que se les dijo que tenían que llevarlo con un veterinario.

Por otra parte, reportaron un peligroso panal de abejas en la calle Zaragoza de la zona centro de la ciudad, había el temor que pudieran picar a algunas personas y para evitar el riesgo se pidió a los bomberos que acudieran, quienes con apoyo de un apicultor acudieron a rescatar las abejas, pues en este tipo de caso ellos no las eliminan, se pide un apicultor para rescatarlas, pues las abejas son muy importantes dentro del medio ambiente y hay que protegerlas.

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