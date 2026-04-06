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Brinda CRI terapias a niños con TEA

Se tiene psicólogo y áreas especiales

Por Jesús Vázquez

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Brinda CRI terapias a niños con TEA

Matehuala.- La presidenta del DIF Zoraira Hernández, informó que el Centro de Rehabilitación Integral está atendiendo a 80 niños con el trastorno del espectro autista (TEA), ya que se cuenta con psicólogos y un espacio especial para recibir terapias.

Comentó que tienen áreas de terapias especiales para los niños con autismo, con el objetivo de que puedan tener una mejor calidad de vida, ya que hay tareas diarias que para las personas son muy fáciles; sin embargo, para quienes tienen autismo suelen ser complicadas, como subir un cierre, abrocharse las agujetas, ponerse los botones, entre otras actividades. Así mismo, cuentan con herramientas especiales para trabajar con ellos.

Expresó que también se cuenta con un nutriólogo especialmente para atender a los niños con autismo, ya que los padres de familia también suelen batallar para que coman, debido a que es difícil que algo les llegue a gustar. 

Por eso, cuentan con un nutriólogo que los atiende para verificar qué es lo que puede comer un menor con este tipo de condición, y han tenido buenos resultados con los menores.

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Actualmente el CRI de Matehuala está atendiendo a un total de 80 menores de edad que han sido diagnosticados con autismo. 

Asimismo, trabajan en conjunto con el sector educativo y de salud, tanto estatal como federal, para mejorar la calidad de atención de niños y niñas con el trastorno del espectro autista.

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