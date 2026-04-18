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Brindan taller de mecánica básica a mujeres

Realizan plática y práctica de lo aprendido

Por Carmen Hernández

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Brindan taller de mecánica básica a mujeres

RIOVERDE.- Ofrecen talleres de mecánica a mujeres en la comunidad de San Bartolo, donde les brindan nociones básicas que son fáciles de aprender. 

El Centro Libre de Mujeres en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer llevaron a cabo un taller, donde les dieron a conocer algunas nociones de cómo pueden realizar algunas reparaciones en un vehículo, en caso de una emergencia. 

El objetivo es que las féminas aprendan algunas nociones básicas como cambiar una llanta, la medición del aceite, revisar si tiene el agua necesaria el vehículo. 

Para ello luego de algunas pláticas, se ofreció una práctica, para reforzar el aprendizaje.

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Se les están brindando las herramientas que fortalezcan los conocimientos, para poder atender una emergencia. 

Las mujeres estuvieron muy atentas a aprender lo básico de mecánica, y luego llevaron a cab o una práctica, para reforzar la información recibida.

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