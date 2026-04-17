Rescatan canino de un techo de una casa

Charcas.- Gracias a la oportuna intervención de elementos de Protección Civil tras los reportes de la ciudadanía se logró el rescate exitoso de un perrito que se encontraba atrapado en la parte alta de un negocio ubicado en la calle Alhóndiga, justo frente a la Escuela Artículo 123.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos de la zona, el animal durante toda la madrugada en el techo se escuchaba un lamento constante y signos evidentes de desesperación, lo que alertó a la comunidad sobre la urgencia de la situación de brindarle apoyo, por lo que al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal que con apoyo de los vecinos trabajaron en coordinación en el rescate del perrito.

Al momento de realizar las maniobras de auxilio y ponerlo bajo resguardo, se pudo constatar que el canino presentaba un cuadro de deshidratación, debido al tiempo que permaneció expuesto al sol y al agotamiento por el estrés sufrido durante la noche, se desconoce cómo llegó el perro a subirse al techo de este lugar.

Luego de ser puesto a salvo, el canino recibió atención inmediata para estabilizar su salud y asegurar su recuperación, destacando la importancia del reporte ciudadano y la empatía para lograr resultados positivos en favor del bienestar animal, cabe mencionar que en este municipio se ha incrementado el rescate a perritos y gatos por parte de corporaciones.

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de auxilio.