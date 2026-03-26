logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Buena respuesta a mini torneo de voleibol

Por Jesús Vázquez

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Buena respuesta a mini torneo de voleibol

Matehuala.- Con gran éxito culminó el mini torneo de voleibol del Barrio de San Miguelito en donde el objetivo es fomentar la convivencia deportiva entre niños y jóvenes, pues en este torneo participaron personas de distintas edades y categorías.

Este torneo fue organizado por el comité de San Miguelito, para que niños y jóvenes participaran en este evento para fomentar el deporte, participaron principiantes y personas que ya tienen experiencia en el deporte de las clavadas, de esta manera alejar a niños y jóvenes de problemas como las adicciones y la violencia, así mismo que hagan ejercicio, pues muchos se la pasan en el celular y la computadora, que los vuelve ociosos. 

El Comité de San Miguelito mencionó que para ser el primer torneo tuvieron una excelente respuesta, por lo que agradecieron a todos los que se animaron a participar, así mismo la cancha de San Miguelito se llenó de personas que acudían a ver los juegos, por lo que se logró la meta que era hacer sana convivencia entre los vecinos, familias y asistentes.

 Al terminar el mini torneo regalaron pelotas de voleibol y medallas a los ganadores, así mismo esperan próximamente llevar a cabo más actividades deportivas para seguir fomentando la unión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque la fiesta de San Miguel Arcángel es en el mes de septiembre, el comité está trabajando realizando varias actividades para las personas a lo largo del año. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber
Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber

Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber

SLP

Huasteca Hoy

La misa y honores fúnebres se realizaron con la presencia de familiares y colegas

Motociclista muere tras accidente en Valles
Motociclista muere tras accidente en Valles

Motociclista muere tras accidente en Valles

SLP

Redacción

Víctima fue identificada como vecino de la colonia La Pimienta

Prevén un 90% de ocupación hotelera
Prevén un 90% de ocupación hotelera

Prevén un 90% de ocupación hotelera

SLP

Miguel Barragán

Más de 1,750 habitaciones estarían ocupadas en Semana Santa

Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde
Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde

Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde

SLP

Carmen Hernández