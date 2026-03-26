Buena respuesta a mini torneo de voleibol

Matehuala.- Con gran éxito culminó el mini torneo de voleibol del Barrio de San Miguelito en donde el objetivo es fomentar la convivencia deportiva entre niños y jóvenes, pues en este torneo participaron personas de distintas edades y categorías.

Este torneo fue organizado por el comité de San Miguelito, para que niños y jóvenes participaran en este evento para fomentar el deporte, participaron principiantes y personas que ya tienen experiencia en el deporte de las clavadas, de esta manera alejar a niños y jóvenes de problemas como las adicciones y la violencia, así mismo que hagan ejercicio, pues muchos se la pasan en el celular y la computadora, que los vuelve ociosos.

El Comité de San Miguelito mencionó que para ser el primer torneo tuvieron una excelente respuesta, por lo que agradecieron a todos los que se animaron a participar, así mismo la cancha de San Miguelito se llenó de personas que acudían a ver los juegos, por lo que se logró la meta que era hacer sana convivencia entre los vecinos, familias y asistentes.

Al terminar el mini torneo regalaron pelotas de voleibol y medallas a los ganadores, así mismo esperan próximamente llevar a cabo más actividades deportivas para seguir fomentando la unión.

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Aunque la fiesta de San Miguel Arcángel es en el mes de septiembre, el comité está trabajando realizando varias actividades para las personas a lo largo del año.