Buena respuesta a 3ra. carrera pro Bomberos

MATEHUALA.- Con gran éxito se llevó a cabo la tercera carrera pro Cuerpo de Bomberos, donde hubo una excelente participación por parte de los ciudadanos, con la finalidad de apoyar a esta corporación de auxilio que a lo largo de 45 años ha hecho mucho por los ciudadanos camelenses y el Altiplano potosino.

La carrera atlética fue de 5K y tuvo más de 200 corredores tanto hombres y mujeres de diferentes edades, algunos de los corredores eran profesionales y otros principiantes; también hubo quien corrió acompañado de sus perros, dentro de la carrera se contó con apoyo de Tránsito y Vialidad y los elementos de Bomberos estuvieron resguardando a los corredores; afortunadamente esta carrera concluyó en saldo blanco.

Algo que llamó mucho la atención de la carrera es que se entregaron medallas conmemorativas especiales a los atletas, éstas son con las iniciales de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matehuala; el año pasado la medalla era la "C" y este año la medalla era con la inicial "B", la idea es cada año entregar una medalla con una de la letras de esta corporación de auxilio, y ya completándolo cambiarán el tipo de medallas.

La carrera atlética tuvo dos categorías la femenil y la varonil, y en la categoría femenil la ganadora fue Pamela Hernández, el segundo lugar Yaneth Sarahí Cardona y el tercer lugar Karla Zamora mientras que en la categoría varonil el tercer lugar lo obtuvo Misael Infante, segundo lugar Francisco Castorena y el primer lugar Óscar Samuel Hernández, además se entregó una medalla especial a Emilio "El Chamaco" Torres atletla matehualense de 85 años de edad.

