Cae auto a la Media Luna; tres lesionados

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Vehículo cae a canal de la Media Luna; los sucesos se presentaron la tarde de este martes cuando tres jóvenes se trasladaban a bordo de un vehículo color negro y sucedió

el accidente.

Sin embargo, chocaron y volcaron, cayendo al canal de la Media Luna, atrás de la gasolinera; automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes les brindaron atención a los jóvenes, quienes fueron rescatados al caer al canal.

Los menores resultaron con heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde.

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