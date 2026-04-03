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Cae joven de bicicleta y sufre varias lesiones

Por Carmen Hernández

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Cae joven de bicicleta y sufre varias lesiones

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un joven resulta con severas lesiones al caer de su bicicleta en la Colonia Gama, al perder el control de su biciclo y caer estrepitosamente. 

 El accidente se registró en la calle Guadalupe de la Colonia Gama, cuando un hombre que se transportaba en una bicicleta, perdió el control de su biciclo cayendo estrepitosamente sobre el piso causándose varias lesiones y quedando tirado. 

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron atención, los paramédicos lo trasladaron a que recibiera atención médica especializada en el Hospital Regional de Rioverde, el lesionado resultó con severas heridas que lo mantendrán en recuperación por un lapso de 20 días.

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