Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Estado

Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián

Guardia Civil Estatal incauta vehículos y equipo táctico en la Huasteca

Por Redacción

Febrero 20, 2026 05:37 p.m.
Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián

Seis personas fueron detenidas y se aseguró un arsenal —que incluye armas de grueso calibre, vehículos y equipo táctico— durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en Tanquián de Escobedo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la acción se realizó como parte de las labores de vigilancia en la región Huasteca. No se detalló el tipo ni la cantidad exacta de armamento decomisado.

Disposición de detenidos y aseguramientos ante autoridades

La corporación indicó que tanto los detenidos como lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que será la encargada de definir responsabilidades.

La dependencia pidió a la población evitar especulaciones y atender únicamente información oficial.

Muere policía herido al cumplir con su deber

Fue agredido por civiles el domingo pasado en el Camino a Cerro de San Pedro

