Cambia Dapas filtros en la red de agua

CIUDAD VALLES.- Para inicio de febrero quedaría sustituido el material filtrante en la Dapas, de acuerdo con su director, Óscar Osmín Meraz Echeverría. Con ese material se dejaría de tener agua turbia después de una lluvia.

El director de agua potable informó que para la primera semana de febrero de este año habrían de concluir con los trabajos de remoción y de sustitución de material filtrante para darle mejor calidad de agua a los vallenses.

Refirió que puso a laborar una cuadrilla de seis hombres para extraer 38 mil kilogramos de material y que habrían de poner nueva zeolita (un compuesto de aluminosilicatos porosos que elimina sedimentos del agua) en los filtros.

El costo actual de estas operaciones, que no son las definitivas es de 650 mil pesos y para poder trabajar con mayor precisión, están bombeando a un 66 por ciento de capacidad, es decir, casi 400 litros por segundo, de los 600 litros que se bombean de manera habitual, en tiempos de calor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La turbiedad ha sido el tema central en las casas de los 52 mil usuarios de Dapas, luego de que hay precipitaciones por la apariencia sucia del líquido.

Las inversiones para remediar por completo el problema son 10 veces mayores a la actual, de acuerdo con el mismo Óscar Osmín Meraz.