Camelenses disfrutan de desfiles navideños

MATEHUALA.- A lo largo de estos días debido a la temporada decembrina se han estado llevando a cabo varios desfiles navideños en la ciudad, algunos son de grupos, asociaciones, caravanas de carros, de motos, entre otros.

Inclusive algunos que pretenden ser candidatos a la presidencia de Matehuala el próximo 2027, también han estado realizando algunos desfiles en las calles dando dulces y regalos.

Entre los personajes se puede ver al Grinch, a Santa Claus, los renos, la Señora Claus, la galleta navideña de jengibre, también arbolitos entre otros personajes, donde la gente ha salido a la calle para ver estos grandes desfiles, donde les avientan dulces y algunos hasta están dando regalos con la idea de hacer sonreír a los pequeños, quienes al ver a Santa Claus se acercan para pedirle sus regalos para esta Navidad.

Inclusive los Club de Carro con grandes sonidos quienes realizaron un desfile de carros en el cual cada uno estaba decorado de manera navideña y con música de villancicos para alegrar el desfile, uno de los problemas de este desfile es que provocan un verdadero caos vial cuando pasan por el centro.

