El legado de Valentino Garavani en la moda

Estado

Camión cañero tumba poste de teléfonos

Miles de familias quedan incomunicadas

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
Camión cañero tumba poste de teléfonos

CIUDAD VALLES.- Camión cañero dejó sin conectividad, teléfono e internet a Praderas del Río y todo el sector aledaño, al tumbar cableado, ya que la altura de la caja derribó los cables de telefonía.

La mañana de este domingo, un camión de caña se topó con cables de telefonía y fibra óptica en la entrada del sector mencionado y los tensó hasta romper soportes y postes por igual, dejando a este sector, que tiene más de dos mil familias sin servicio de telefonía durante más de 24 horas, ya que ayer no hubo intervención de técnicos para la reparación.

De acuerdo con los datos de los vecinos de este lugar, el camión se encontraba vacío, pero la altura de la caja fue suficiente para causar el estropicio que terminó por dejar incomunicadas a miles de familias.

Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének

Pronostican inicio de semana gélido

Realizan podas en zona serrana

Bomberos retiran un enjambre de abejas

