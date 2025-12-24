Camioneta derriba tres postes en L. de Tejada
MATEHUALA.- Durante la madrugada del pasado martes se registró un accidente en la calle Lerdo de Tejada, donde el conductor de una camioneta derribó tres postes de luminarias, y posteriormente terminó impactándose contra una casa; al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal.
Los hechos se presentaron en la calle Lerdo de Tejada Frente a la colonia 22 de Mayo, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que la camioneta derribara las luminarias y se impactara contra un domicilio particular, vecinos del lugar inmediatamente salieron para ver lo ocurrido.
Al lugar acudieron las autoridades de la Policía Municipal para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente.
Durante toda la mañana cerraron la calle Lerdo de Tejada para levantar las luminarias que quedaron tiradas, así mismo los elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención del presunto culpable del accidente para que se haga cargo de los daños provocados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios
Huasteca Hoy
Se trata de un ingreso mensual de 61 mil pesos para cada uno de las y los ediles