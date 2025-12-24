logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Camioneta derriba tres postes en L. de Tejada

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta derriba tres postes en L. de Tejada

 MATEHUALA.- Durante la madrugada del pasado martes se registró un accidente en la calle Lerdo de Tejada, donde el conductor de una camioneta derribó tres postes de luminarias, y posteriormente terminó impactándose contra una casa; al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se presentaron en la calle Lerdo de Tejada Frente a la colonia 22 de Mayo, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que la camioneta derribara las luminarias y se impactara contra un domicilio particular, vecinos del lugar inmediatamente salieron para ver lo ocurrido.

Al lugar acudieron las autoridades de la Policía Municipal para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente. 

Durante toda la mañana cerraron la calle Lerdo de Tejada para levantar las luminarias que quedaron tiradas, así mismo los elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención del presunto culpable del accidente para que se haga cargo de los daños provocados. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios
Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

SLP

Huasteca Hoy

Se trata de un ingreso mensual de 61 mil pesos para cada uno de las y los ediles

Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal
Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

'Tecmol' busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

SLP

Ana Paula Vázquez

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral
Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

SLP

Jesús Vázquez

Tormenta causa daños en la Huasteca
Tormenta causa daños en la Huasteca

Tormenta causa daños en la Huasteca

SLP

Redacción

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz