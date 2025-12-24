Camioneta derriba tres postes en L. de Tejada

MATEHUALA.- Durante la madrugada del pasado martes se registró un accidente en la calle Lerdo de Tejada, donde el conductor de una camioneta derribó tres postes de luminarias, y posteriormente terminó impactándose contra una casa; al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se presentaron en la calle Lerdo de Tejada Frente a la colonia 22 de Mayo, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que la camioneta derribara las luminarias y se impactara contra un domicilio particular, vecinos del lugar inmediatamente salieron para ver lo ocurrido.

Al lugar acudieron las autoridades de la Policía Municipal para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente.

Durante toda la mañana cerraron la calle Lerdo de Tejada para levantar las luminarias que quedaron tiradas, así mismo los elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención del presunto culpable del accidente para que se haga cargo de los daños provocados.

