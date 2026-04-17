Campaña alimentaria contra la obesidad

Matehuala.- Estudiantes del Conalep de Matehuala se integraron a un proyecto para prevenir problemas como la obesidad y el sobrepeso, ya que en todo el país se han incrementado los casos en jóvenes, lo que puede provocar diversas afecciones médicas, como la diabetes, entre otras.

Fueron estudiantes de la carrera de Nutrición de la Universidad de Matehuala quienes llevaron a cabo este proyecto, enfocado en la elaboración de una guía de alimentos para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

El proyecto fue presentado a la maestra Amalia Castillo, que al conocerlo se adoptaron estas recomendaciones y estrategias orientadas a fomentar hábitos alimenticios saludables entre los estudiantes de esta institución educativa.

Por otra parte, los equipos de basquetbol varonil, beisbol y atletismo del Conalep están participando y representando a esta institución en los JUDENEMS en su etapa estatal.

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Los estudiantes ya viajaron a San Luis Potosí, con la expectativa de obtener los primeros lugares en este importante torneo.

Cabe mencionar que los estudiantes han participado en diversos torneos en diferentes disciplinas deportivas, donde han logrado obtener primeros lugares, poniendo en alto el nombre de esta institución educativa, así como de Matehuala, demostrando que los jóvenes de esta localidad son grandes deportistas.