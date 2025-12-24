Capacita PC a vendedores de pirotecnia

RIOVERDE.- Fueron capacitados diez vendedores de pirotecnia por parte de la dirección de Protección Civil Municipal.

José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se autorizaron tres días para la venta de pirotecnia, los días 24, 30 y 31, e indicó que se capacitó a los responsables de la venta del producto, la finalidad es reducir los días de venta para prevenir accidentes.

El funcionario municipal hizo un llamado a los padres de familia a evitar que los niños manipulen la pirotecnia, para evitar accidentes de lamentables consecuencias.