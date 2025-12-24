logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Capacita PC a vendedores de pirotecnia

Llaman a padres a evitar que niños manipulen cohetes para evitar accidentes

Por Carmen Hernández

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Capacita PC a vendedores de pirotecnia

RIOVERDE.- Fueron capacitados diez vendedores de pirotecnia por parte de la dirección de Protección Civil Municipal. 

José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se autorizaron tres días para la venta de pirotecnia, los días 24, 30 y 31, e indicó que se capacitó a los responsables de la venta del producto, la finalidad es reducir los días de venta para prevenir accidentes. 

El funcionario municipal hizo un llamado a los padres de familia a evitar que los niños manipulen la pirotecnia, para evitar accidentes de lamentables consecuencias. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios
Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios

SLP

Huasteca Hoy

Se trata de un ingreso mensual de 61 mil pesos para cada uno de las y los ediles

Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal
Tecmol busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

'Tecmol' busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

SLP

Ana Paula Vázquez

Tormenta causa daños en la Huasteca
Tormenta causa daños en la Huasteca

Tormenta causa daños en la Huasteca

SLP

Redacción

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral
Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

SLP

Jesús Vázquez