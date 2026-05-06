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Capacitan a personal de Protección Civil

Por Jesús Vázquez

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan a personal de Protección Civil

MATEHUALA.- La Coordinación Municipal de Protección Civil continúa fortaleciendo la preparación de sus participantes a través del Diplomado de Técnico en Urgencias Médicas, el cual se imparte de manera constante los días sábados.

En esta jornada se abordaron temas fundamentales para la atención prehospitalaria, como lesiones de cabeza, columna vertebral y lesiones ortopédicas, enfocándose en su correcta identificación, manejo y traslado seguro, con el objetivo de prevenir complicaciones mayores en situaciones de emergencia.

La capacitación fue impartida por el TUM y consultor externo de Protección Civil Estatal, Jesús Alberto Torres Licea, quien compartió su experiencia y conocimientos prácticos con las y los participantes. Estas acciones forman parte del compromiso de Protección Civil por mantener personal capacitado y preparado para brindar una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier situación de riesgo, contribuyendo así a la seguridad de la población.

Este tipo de capacitaciones se llevan a cabo con jóvenes para prepararlos en la atención de diferentes situaciones de emergencia, ya que en un accidente cada segundo es importante para salvar una vida. Asimismo, si a alguno de los estudiantes le toca presenciar un accidente o una situación de riesgo, puede brindar apoyo con los conocimientos adquiridos mientras llegan los paramédicos.

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