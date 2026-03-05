Capacitan a polis de guías turísticos

CIUDAD VALLES.- Ofrecieron una plática y capacitación a policías vallenses para poder servir también como comisionados de información a los turistas que lleguen a la ciudad para disfrutar de la Huasteca en la ya próxima temporada vacacional de Semana Santa.

Erna Cleotilde de la Teja Arvizu, empresaria turística y operadora del ramo en la Huasteca, ofreció el conocimiento sobre la naturaleza y descripciones de los parajes para que los 30 agentes comisionados para el curso puedan servir a los visitantes como guías, desde esta ciudad, que es la estación de llegada principal de los que vienen a la región a disfrutar de los parajes locales y de otros municipios, como Aquismón, Xilitla, Tamuín, Huehuetlán, El Naranjo, etcétera.

Por lo que estarán capacitados para poder orientar al turista y que pueda desplazarse con seguridad a cualquiera de los parajes que quiera visitar.