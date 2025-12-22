logo pulso
Por Carmen Hernández

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
Capacitan Bomberos en rescate con cuerdas

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos continúan capacitando sobre rescate con cuerdas a diversas personas para brindar auxilio a quien llegue a sufrir un accidente, mientras llega personal especializado a rescatarlos.  

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que continúa la capacitación para el personal que pertenece a la institución, para estar actualizados y atender una contingencia. 

El instructor Magaña de la Empresa SRC, acudió a la institución para brindar la segunda capacitación de rescate con cuerdas técnicas a los Bomberos.  

Lo que se busca es mejorar y continuar con la profesionalización de los tragahumo para atender una contingencia de este tipo. 

Indicó que se sigue acudiendo a las llamadas de auxilio que reciben en la institución, pese a las condiciones de precariedad que enfrentan

