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Capacitan personal para combatir los incendios forestales

Un curso teórico práctico con estrategias para sofocar el fuego

Por Carmen Hernández

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitan personal para combatir los incendios forestales

CIUDAD DEL MAÍZ.- Alrededor de 51 personas fueron capacitados sobre el curso básico para combatientes de incendios forestales, se les dieron a conocer estrategias para poder combatir con rapidez un incendio, el foro se llevó a cabo en las instalaciones del Campamento de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). 

Las instalaciones que alberga Conafor ubicadas entre los límites municipales de Ciudad del Maíz y El Naranjo, fueron la sede del taller teórico-práctico denominado Curso básico para combatientes de incendios forestales. 

En el lugar se capacitó a 51 personas de las comunidades de Rafael, La Victoria, Papagayos, Puerto de San Juan de Dios y El Custodio. 

A la capacitación también acudieron las brigadas municipales del Naranjo y Ciudad del Maíz. 

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Lo que se busca es tengan las herramientas necesarias para enfrentar los incendios forestales que se pudieran presentar, sobre todo en los ejidos de los municipios.

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