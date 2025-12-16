Captan a policías jugando al pistolero

CIUDAD VALLES.- Dan a conocer un video de policías municipales disparando sus armas de cargo fuera de un área de tiro, el jefe de Seguridad Pública argumentó que es un hecho de hace años y que se sancionó en su momento a los agentes.

En redes sociales circula un video de policías municipales uniformados que se turnan para disparar un arma larga en un predio, sin que se especifique si es un terreno oficial para práctica de tiro, lo que inmediatamente fue condenado por los internautas.

No obstante, el director de la Policía Municipal negó que ese hecho fuera reciente, sino que tiene cinco años de haber sucedido y hubo sanciones contra los que aparecen en el video.

Incluso uno de los elementos en activo indicó que uno de los que aparece en el metraje es un elemento que no está activo por una incapacidad.

