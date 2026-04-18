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Cáritas ofrece medicamentos a bajo costo

Familias de escasos recursos pueden adquirirlos

Por Carmen Hernández

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Cáritas ofrece medicamentos a bajo costo

RIOVERDE.- Cáritas Parroquial ofrece medicamentos a bajo costo a personas de escasos recursos, los de mayor demanda son los analgésicos y medicamentos para controlar la diabetes.  

Eloisa Cardoso coordinadora de Cáritas Parroquial, dio a conocer que pese a que se ofertan a precios bajos, hay pocas ventas de medicamentos que tienen en venta. 

Tienen fármacos antiiflamatorios, analgésicos, para controlar la diabetes y presión arterial, entre otros.  

Refiere la coordinadora que ya no surten medicamento controlado.  

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Hay pastillas que venden con un costo desde 30 pesos y el más caro tiene un costo del 10% de su precio normal en el mercado, que es un gran apoyo para personas que lo requieren y son de bajos recursos. 

Mencionó que las personas interesadas en comprar medicamentos a bajo costo, se pueden acercar a Cáritas Parroquial ubicado al lado de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, en la calle  Iturbide.

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