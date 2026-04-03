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Celebra la iglesia bendición de panes y lavatorio de pies

Por Jesús Vázquez

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Celebra la iglesia bendición de panes y lavatorio de pies

Matehuala.- La Iglesia Católica celebró el Jueves Santo con misas en las diferentes parroquias de la ciudad, en las que llevaron a cabo el tradicional lavatorio de pies y la bendición de panes.

Cada año el Jueves Santo dentro de la misa se lleva a cabo el lavatorio de pies, donde el obispo o el sacerdote encargado de oficiar esta eucaristía, lava los pies a doce personas caracterizadas como los apóstoles y luego les da un beso, en el Jueves Santo se hace una misa muy importante para recordar la última cena de Jesús al lado de sus 12 apóstoles, es por eso que se lleva a cabo este rito.

Dentro de esta tradición religiosa también se lleva a cabo la bendición de los panes, por lo que muchos feligreses llevaron sus piezas de pan, en la Catedral el obispo Margarito Salazar Cárdenas, dio una oración para bendecirlos mientras los asistentes alzaban el pan.

La misa de la Catedral, así como en las diferentes iglesias tuvo una muy buena respuesta por parte de los feligreses, que llenaron los templos, efectuando esta tradicional celebración católica, muchos llevaron su pan a bendecir, algunos compraban el pan afuera de las iglesias, y otros compraban piezas de pan económicas en panaderías.

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