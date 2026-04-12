Celebran la Copa Municipal de Ajedrez

Matehuala.- Se llevó a cabo el segundo encuentro de la Copa Municipal de Ajedrez titulada "Aprende a pensar jugando", la cual tuvo una excelente respuesta por parte de niños y jóvenes que se inscribieron en el evento del deporte ciencia.

Ayer se realizó el segundo encuentro bajo el lema "Aprende a pensar jugando", con la participación de 50 participantes distribuidos en tres categorías, quienes demostraron concentración, estrategia y talento en cada partida.

Este evento se lleva a cabo como parte del fomento deportivo, en coordinación con la Academia de Ajedrez Dragones Legendarios, dirigida por el profesor Armando González, fortaleciendo así los espacios para el desarrollo intelectual y deportivo de niñas, niños y jóvenes.

Este tipo de actividades promueven el desarrollo del pensamiento lógico y fortalecen la convivencia entre los participantes, consolidando al ajedrez como una herramienta formativa para las nuevas generaciones, ya que es un deporte de la mente que deja grandes destrezas a quienes lo practican.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe mencionar que en Matehuala actualmente hay muchos niños y jóvenes que han empezado a practicar el ajedrez.

Los niños manifestaron que fue muy divertido el torneo de ajedrez y esperan que se realicen más eventos de este tipo, lo cual les ayuda a conocer a otros niños que también juegan ajedrez y, de esta manera, pueden hacer amigos y practicar.