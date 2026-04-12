logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Fotogalería

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran la Copa Municipal de Ajedrez

Participaron niños y jóvenes

Por Jesús Vázquez

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran la Copa Municipal de Ajedrez

Matehuala.- Se llevó a cabo el segundo encuentro de la Copa Municipal de Ajedrez titulada "Aprende a pensar jugando", la cual tuvo una excelente respuesta por parte de niños y jóvenes que se inscribieron en el evento del deporte ciencia.

Ayer se realizó el segundo encuentro bajo el lema "Aprende a pensar jugando", con la participación de 50 participantes distribuidos en tres categorías, quienes demostraron concentración, estrategia y talento en cada partida. 

Este evento se lleva a cabo como parte del fomento deportivo, en coordinación con la Academia de Ajedrez Dragones Legendarios, dirigida por el profesor Armando González, fortaleciendo así los espacios para el desarrollo intelectual y deportivo de niñas, niños y jóvenes.

Este tipo de actividades promueven el desarrollo del pensamiento lógico y fortalecen la convivencia entre los participantes, consolidando al ajedrez como una herramienta formativa para las nuevas generaciones, ya que es un deporte de la mente que deja grandes destrezas a quienes lo practican. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe mencionar que en Matehuala actualmente hay muchos niños y jóvenes que han empezado a practicar el ajedrez.

Los niños manifestaron que fue muy divertido el torneo de ajedrez y esperan que se realicen más eventos de este tipo, lo cual les ayuda a conocer a otros niños que también juegan ajedrez y, de esta manera, pueden hacer amigos y practicar.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Nombran administrador apostólico de la Diócesis
    Nombran administrador apostólico de la Diócesis

    Nombran administrador apostólico de la Diócesis

    SLP

    Jesús Vázquez

    Hasta que se designe un nuevo obispo

    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad
    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad

    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad

    SLP

    Redacción

    Está generando severos daños ambientales

    Preparan fiestas de San Isidro Labrador
    Preparan fiestas de San Isidro Labrador

    Preparan fiestas de San Isidro Labrador

    SLP

    Carmen Hernández

    Huestes de Medina se van en bola al Verde
    Huestes de Medina se van en bola al Verde

    Huestes de Medina se van en bola al Verde

    SLP

    Redacción