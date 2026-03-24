Celebran la primera Feria Matehuala Artesanal

Matehuala.- Se llevó a cabo con gran éxito la primera Feria Artesanal en Matehuala denominada "Matehuala Artesanal", la cual se realizó del 19 al 22 de marzo, con motivo del día del artesano, artesanos ofrecieron diversos productos que elaboran.

Matehuala Artesanal fue un evento que se realizó con la idea de darle la oportunidad de presentarse a los artesanos locales, hubo muestras de comida artesanal, bebidas artesanales, así mismo también algunos fabricantes de artesanía como joyería, pintura, escultura entre otros productos artesanales elaborados por gente de la ciudad, en el municipio hay muchos artesanos.

Dentro de esta feria también se contó con eventos culturales durante estos días, donde se estuvieron presentando algunos grupos musicales, el coro del Centro Cultural, el coro de los maestros jubilados de Matehuala y otros artistas locales, que también fue una gran oportunidad para dar a conocer su talento, pues la idea de esta actividad es destacar el trabajo de los matehualenses.

Mucha gente estuvo acudiendo a la primera Feria Artesanal, se espera que este tipo de actividades se realicen con más continuidad para los artesanos de Matehuala, pues es algo que requieren para dar a conocer su trabajo, además muchos no tienen locales propios y hacen venta de los productos que elaboran a través de redes sociales.

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