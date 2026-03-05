Celebrará iglesia el Pre Conajum

Matehuala.- La iglesia católica celebrará el Pre Conajum, que es el congreso nacional juvenil misionero, este sábado a partir de las nueve de la mañana en la Casa de Pastoral, este es un evento especial para los jóvenes de 15 a 29 años de edad, que es un congreso pastoral nacional

El Pre Conajum es una reunión en la que cristo misionero invita a todos a unirse a participar en la misión de la iglesia, preparase para el Conajum que será en San Luis Potosí en el mes de julio, se ofrecerán pláticas, conferencias y se vivirán momentos de gran convivencia con otros jóvenes, este tipo de actividades son para acercar más a los jóvenes con Cristo, y esto puede ayudar a quienes están pensando en tener una vocación sacerdotal o de religiosas.

El lema del Pre Conajum es "Con María la expectación, jóvenes llevando la esperanza a la misión", estas actividades son para apoyar a los jóvenes a que estén más cerca de Jesucristo, por lo que la invitación es este sábado a las nueve de la mañana en la Casa de Pastoral ubicada en la calle Bustamante y Libertad, donde podrán acudir jóvenes de las distintas parroquias de Matehuala.

Por otra parte, la iglesia católica está llevando a cabo con gran éxito la semana penitencial en las diferentes parroquias, la cual tiene como finalidad que la personas acudan a confesarse para preparase para la próxima semana santa.

