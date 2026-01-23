Cerrarán crucero en la Obrera por obras

CIUDAD VALLES.- Cerrarán la vialidad por completo en el cruce de Bocanegra y Comonfort, en la colonia Altavista, debido a obras de pavimentación que se llevarán a cabo en el citado crucero.

El Ayuntamiento de Valles dio a conocer que el cruce de estas dos importantes calles será rehabilitado, para darle el mismo tratamiento hecho a la Comonfort, entre Bocanegra y Lerdo de Tejada, tramo recién restaurado con concreto hidráulico.

La gran población del sector, cercano a la Altavista, obliga a la población a pasar por el lugar, por eso, al menos durante la jornada de este viernes, estará llena de trabajadores y los automovilistas habrían de escoger opciones alternativas de paso, que serán activadas.