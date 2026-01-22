logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Continúan comerciantes con precarias ventas

Por Carmen Hernández

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Continúan comerciantes con precarias ventas

RIOVERDE.- Cuesta de enero está afectando a comercios de diversos rubros, que han tenido que cerrar su negocio ante los pobres ingresos que obtienen, que no alcanzan ni para pagar salarios de empleados, menos de renta de locales donde tienen sus negocios.

El año pasado cerraron 10 negocios, sin embargo, ante los altos costos de renta lo que afecta aún más, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel Martínez.  

Reiteró que el año pasado tuvieron temporadas muy malas, lo que obligó al cierre de cuando menos 10 establecimientos, la mayoría tiendas de ropa. 

Refiere que en lo que va del año siguen enfrentando problemas de liquidez, los comerciantes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta abril se podrá confirmar si algún comercio cierra, pero posiblemente será por el alto costo de renta de los locales, que van desde los 5 hasta 30 mil pesos. 

Hay meses que se tienen nulas ventas y solo se alcanza a cubrir los salarios y los servicios de agua y luz, finalizó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Limpian el canal de la Media Luna
Limpian el canal de la Media Luna

Limpian el canal de la Media Luna

SLP

Carmen Hernández

En el lugar han hallado todo tipo de desechos

Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila
Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

SLP

Redacción

Rescata PC a abuelito en estado de abandono
Rescata PC a abuelito en estado de abandono

Rescata PC a abuelito en estado de abandono

SLP

Carmen Hernández

Buena respuesta a Caminata por la Paz
Buena respuesta a Caminata por la Paz

Buena respuesta a Caminata por la Paz

SLP

Jesús Vázquez

Se contó con el apoyo de una ambulancia de Cruz Roja