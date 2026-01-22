Continúan comerciantes con precarias ventas
RIOVERDE.- Cuesta de enero está afectando a comercios de diversos rubros, que han tenido que cerrar su negocio ante los pobres ingresos que obtienen, que no alcanzan ni para pagar salarios de empleados, menos de renta de locales donde tienen sus negocios.
El año pasado cerraron 10 negocios, sin embargo, ante los altos costos de renta lo que afecta aún más, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel Martínez.
Reiteró que el año pasado tuvieron temporadas muy malas, lo que obligó al cierre de cuando menos 10 establecimientos, la mayoría tiendas de ropa.
Refiere que en lo que va del año siguen enfrentando problemas de liquidez, los comerciantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hasta abril se podrá confirmar si algún comercio cierra, pero posiblemente será por el alto costo de renta de los locales, que van desde los 5 hasta 30 mil pesos.
Hay meses que se tienen nulas ventas y solo se alcanza a cubrir los salarios y los servicios de agua y luz, finalizó.
no te pierdas estas noticias