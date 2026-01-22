logo pulso
Debany, reina de la Ferepaz

Por Jesús Vázquez

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Debany, reina de la Ferepaz

Villa de la Paz.- Fue inaugurada la Feria Regional de Villa de la Paz, FEREPAZ luego de coronar a la soberana del evento ferial Debany Lizeth Cruz, en el arranque se presentó el grupo Legítimo, hubo miles de asistentes, que acudieron sin importar el frío que calaba hasta los huesos.

La inauguración fue luego de que el alcalde colocara cetro y corona a la reina, Debany Lizeth Cruz Facundo, quien engalanará las fiestas patronales, posteriormente las autoridades municipales cortaron el listón para poner en marcha el evento ferial lleno de tradiciones, donde se tendrán diversos eventos de cultura, música deporte y mucha diversión para los paceños y visitantes.

El evento arrancó con un gran espectáculo de fuegos artificiales, al terminar se presentaron los grupos musicales La Tempestad y Legítimo, quienes pusieron a bailar a todos los asistentes, donde a la gente no le importo el frío.

Como parte del evento ferial se van a estar llevando varias actividades culturales, deportivas y religiosas, en el Teatro del Pueblo estarán presentándose varios artistas y para terminar las actividades de FEREPAZ, se llevará a cabo una expo ganadera, frente a la iglesia el 25 de enero. 

