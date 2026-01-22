logo pulso
Rescatan bomberos a adulto de un incendio

El fuego arrasaba con todo lo que había en la vivienda

Por Redacción

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan bomberos a adulto de un incendio

Matehuala.- Bomberos rescatan a un adulto mayor que se encontraba atrapado en un incendio que se generó en una vivienda en la calle Flores Magón, al lugar también acudieron paramédicos de Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre luego de ser sacado de entre las llamas y lo trasladaron a un hospital.

 Los hechos se suscitaron a las ocho de la mañana en una casa en la colonia Ferrocarrilera, vecinos del lugar reportaron que una vivienda estaba incendiándose, lo que provocó una rápida movilización policiaca, así como de elementos del Cuerpo de Bomberos, que se trasladaron al lugar para iniciar acciones para controlar las llamas.

Al llegar al lugar los vecinos les informaron que en la casa estaba una persona de la tercera edad, por lo que inmediatamente procedieron a entrar y a rescatar al adulto mayor, quien fue localizado junto con su perro en una de las habitaciones.

Inmediatamente fueron rescatados para evitar una tragedia, al lugar también llegaron los elementos de la Cruz Roja quienes atendieron al adulto mayor y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Bomberos lucharon para apagar el fuego, para luego hacer labores de enfriamiento en el lugar.


Bomberos lucharon para apagar el fuego, para luego hacer labores de enfriamiento en el lugar.

La mascota del adulto mayor se quedó en la casa y como la historia de Hachiko, estaba buscando a su dueño y permanece en el lugar en espera de que regrese.

