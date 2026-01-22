Escuela de Medicina avanza a paso de tortuga

CIUDAD VALLES.- Aunque la promesa inicial era que estaría lista para noviembre de 2024, la Ecuela de Medicina de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP) sigue en veremos pues el proyecto de construcción avanza a paso de tortuga.

El rector de la Universidad, Javier Alejandro Zermeño Guerra dio a conocer a mediados de 2024 que en noviembre de ese año estaría lista la escuela para entrar en funciones, pero solo fueron palabras y nada en hechos.

No obstante, luego de año y medio de construcción, el lugar sigue en obra negra y con actividad escasa de trabajadores de la construcción, desconociéndose los motivos que están retrasando este importante proyecto de la FEPUASLP.

La dirección de la FEPUASLP dio a conocer que la edificación está en los últimos detalles y que luego se resolverá la conectividad para poder echar a andar la academia, pero del dicho al hecho aún hay mucho trecho.

