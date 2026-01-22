logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Escuela de Medicina avanza a paso de tortuga

Por Redacción

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Escuela de Medicina avanza a paso de tortuga

CIUDAD VALLES.- Aunque la promesa inicial era que estaría lista para noviembre de 2024, la Ecuela de Medicina de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP) sigue en veremos pues el proyecto de construcción avanza a paso de tortuga.

El rector de la Universidad, Javier Alejandro Zermeño Guerra dio a conocer a mediados de 2024 que en noviembre de ese año estaría lista la escuela para entrar en funciones, pero solo fueron palabras y nada en hechos.

No obstante, luego de año y medio de construcción, el lugar sigue en obra negra y con actividad escasa de trabajadores de la construcción, desconociéndose los motivos que están retrasando este importante proyecto de la FEPUASLP.

La dirección de la FEPUASLP dio a conocer que la edificación está en los últimos detalles y que luego se resolverá la conectividad para poder echar a andar la academia, pero del dicho al hecho aún hay mucho trecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Limpian el canal de la Media Luna
Limpian el canal de la Media Luna

Limpian el canal de la Media Luna

SLP

Carmen Hernández

En el lugar han hallado todo tipo de desechos

Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila
Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

SLP

Redacción

Rescata PC a abuelito en estado de abandono
Rescata PC a abuelito en estado de abandono

Rescata PC a abuelito en estado de abandono

SLP

Carmen Hernández

Buena respuesta a Caminata por la Paz
Buena respuesta a Caminata por la Paz

Buena respuesta a Caminata por la Paz

SLP

Jesús Vázquez

Se contó con el apoyo de una ambulancia de Cruz Roja