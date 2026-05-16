Cerró el Hotel Misión, luego de 30 años

CIUDAD VALLES.- El Hotel Misión cerró sus puertas y deja de operar en Valles, luego de más de 30 años de servir, ubicado en el bulevar norte.

Aunque una manta amarrada en los extremos superiores del túnel de entrada de los estacionamientos advierte que fue cerrado por mantenimiento, durante la semana que corre, hubo desalojo de muebles y de objetos varios en el mencionado lugar que ocupó la cadena de Hoteles Misión durante más de tres décadas en Valles.

La información apunta a un adeudo añoso que hizo insostenible el trato de los dueños locales y la franquicia.

Por lo pronto no se sabe si los dueños originales operarán el recinto o si le rentarán a otra cadena de hotelería y hostales.

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De acuerdo con datos extraoficiales de la empresa, los empleados fueron liquidados conforme a la ley y sólo esperaron los plazos legales para la desocupación.