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Cesan a trabajadores de un invernadero

Fueron corridos sin pago de indemnización ni salarios que les adeudan

Por Carmen Hernández

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Cesan a trabajadores de un invernadero

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Trabajadores de la empresa Rising Farms fueron despedidos y no les pagaron su indemnización, mientras que el sindicato negoció solo para algunos empleados, la situación está afectando a 300 familias cuyos trabajadores se quedaron desempleados y sin un centavo en sus manos. 

En conferencia los jornaleros explicaron que trabajaban para los invernaderos de Eco Agritec y Agropremium, localizados en la comunidad de la Noria, pero los invernaderos fueron vendidos a  la empresa Rising Farms, pero siguieron trabajando siendo engañados y explotados, dado que han trabajado en condiciones precarias, no han percibido el pago correspondiente.  

Señalaron que integrantes del sindicato han recibido su remuneración, pero hay otros 50 trabajadores que no han recibido nada, por lo que exigen su pago, de indemnización y salarios caidos, por su despido.  

Los jornaleros piden que se realice una investigación y la intervención del Gobernador del Estado, para que los apoye en esta situación que enfrentan.

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Por otro lado, el abogado Guillermo Mendieta explicó que los jornaleros se acercaron con el Sindicato, quien manifestó que se harían cargo del asunto, pero solo les dieron largas y los están perjudicando.  

Se les estaba venciendo el término, para que formalizaran la denuncia los afectados. 

Hizo hincapié que el sindicato negocio presuntamente con la empresa, pero falta la indemnización y pago de salarios caídos, prácticamente está dejando a la deriva a 300 familias.

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