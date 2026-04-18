Charcas celebra 452 aniversario de fundación

CHARCAS.- El municipio está de fiesta conmemorando su 452 aniversario de fundación, con diversos eventos como un acto conmemorativo y un desfile por las principales calles de la ciudad.

Para celebrar el 452 aniversario desfilaron personajes emblemáticos e históricos de esta tierra, además se hizo una reseña histórica, en que se destacó el extracto que remonta al 16 de abril de 1573, cuando el Rey Felipe II de España expidió la Cédula Real que dio origen al antiguo Real de la Natividad de Santa María de las Charcas.

También se llevó a cabo un acto cívico con autoridades municipales y estudiantes de algunos planteles educativos, así como ciudadanos.

Se realizaron los honores a la bandera; posteriormente, se dio una reseña histórica sobre la fundación de este municipio, además de colocar una ofrenda floral en el emblemático obelisco conmemorativo a los 400 años, seguido de un minuto de silencio en memoria del pueblo minero.

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Después del acto cívico se realizó un desfile iconográfico, en el que se representó a los personajes que dieron origen a la fundación de Charcas, como Juan de Oñate, Baltazar de Chávez, frailes franciscanos, huachichiles, chichimecas y, desde luego, la imagen de la Virgen del Rosario, así como la riqueza histórica del municipio, simbolizada en la labor de los mineros, sin faltar políticos, científicos, deportistas y líderes sociales, entre otros tantos personajes del municipio que han sobresalido.