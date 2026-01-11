logo pulso
Choca motociclista contra automóvil

Por Redacción

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Choca motociclista contra automóvil

Matehuala.- Se registra otro accidente vial entre un automóvil que se impactó contra una motocicleta, en el cruce de las calles Austria y Lerdo de Tejada, hubo un lesionado que recibió auxilio de paramédicos, que lo tuvieron que trasladar a un hospital, por las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en la Colonia 22 de Mayo, donde de nuevo debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, un motociclista se impactó contra un automóvil, donde el motociclista salió volando quedando tirado en el pavimento, testigos inmediatamente solicitaron auxilio a los números de emergencia para apoyar al lesionado.

Al lugar llegaron rápidamente los paramédicos, que atendieron al conductor de la motocicleta, luego de valorarlo y debido a las múltiples lesiones sufridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que optaron por abordarlo a la ambulancia y trasladarlo a un hospital para que recibiera atención medica especializada, evitar que tuviera una lesión de mayor gravedad.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes acordonaron el área para evitar que se llenara de mirones, asi mismo llevaron a cabo las primeras investigaciones para deslindar las responsabilidades del accidenté y las unidades fueron enviadas a la pensión.

