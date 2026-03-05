logo pulso
Choca motociclista contra un automóvil

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Choca motociclista contra un automóvil

Matehuala.- Conductor de una motocicleta resultó con múltiples lesiones al impactarse contra un automóvil en el crucero a la comunidad de Carbonera, al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal a bridarle los primeros auxilios, luego fue trasladado a un hospital, debido a las lesiones que sufrió.

Los hechos se suscitaron la tarde del miércoles, la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron el desigual choque entre un motociclista y un automóvil color rojo, saliendo volando el conductor de la moto, cayendo en el pavimento, testigos del accidente se comunicaron a corporaciones de emergencia para solicitar auxilio para el lesionado.

 Acudieron los elementos de Protección Civil, quienes valoraron al conductor de la motocicleta, quien sufrió varias lesiones en diferentes partes del cuerpo, luego lo trasladaron en la ambulancia a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Al lugar también llegaron los elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las primeras investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pero no pudieron localizar al responsable, pero ya tienen algunos indicios del presunto responsable, para que responda. 

